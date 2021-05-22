В Лас-Вегасе решили привлекать население к вакцинации с помощью стриптиз-клуба

Как пишет Insider, заведение предоставит таким клиентам специальную платиновую членскую карту, бутылку за счет заведения, танцы и другие бонусы. У входа в здание будет находиться передвижной пункт вакцинации для нужд как сотрудников клуба, так и его посетителей от 21 года.