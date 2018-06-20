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В Лас-Вегасе в элитном отеле-казино Mandalay Bay прорвало трубы

Нижние этажи здания полностью затопило. Под водой оказались конференц-залы и лобби первого этажа. Не говоря уже про подвальные помещения. Бурные потоки спровоцировали панику и настоящий хаос. Сотрудники и постояльцы гостиницы - около тысячи человек - были экстренно эвакуированы. Никто не пострадал.


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