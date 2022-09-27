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В Латвии бастуют медработники

В Латвии стартовала забастовка медиков. Акция предупредительная и продлится два дня. Однако даже на этот момент можно судить о серьезности намерений латышей.

На начальном этапе в ней участвуют 316 работников. На фоне ухудшения экономической ситуации они требуют поднять зарплату.

Профсоюзы предупреждают, что если просьбы не будут выполнены, то ситуация в отрасли неизбежно ухудшится. В частности, пострадает неотложная медпомощь, что закономерно приведет к смертям, которых можно было бы избежать.

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