В Латвии бастуют медработники

В Латвии стартовала забастовка медиков. Акция предупредительная и продлится два дня. Однако даже на этот момент можно судить о серьезности намерений латышей.



На начальном этапе в ней участвуют 316 работников. На фоне ухудшения экономической ситуации они требуют поднять зарплату.



Профсоюзы предупреждают, что если просьбы не будут выполнены, то ситуация в отрасли неизбежно ухудшится. В частности, пострадает неотложная медпомощь, что закономерно приведет к смертям, которых можно было бы избежать.