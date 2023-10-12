В Латвии будут бороться с инакомыслящими чиновниками

В Латвии решили бороться с инакомыслящими чиновниками. Их можно будет освободить от должности, если выявят нелояльность латвийскому государству и Конституции. Такое предложение внесла комиссия сейма по национальной безопасности. Уточняется, что для увольнения будет достаточно высказать публично мнение или совершить нечто, что можно расценить как серьезную угрозу работе учреждения или интересам государства. Поводом для законопроекта стала адресованная парламенту петиция "Запретить прокремлевски настроенным лицам занимать должности в учреждениях государства и самоуправлений". Документ собрал свыше 13 тыс. подписей.