В Латвии будут наказывать за деструктивные комментарии в соцсетях

Латвия уверенно идет по пути политических репрессий. МВД страны внесло в Сейм законопроект о наказании за "деструктивные комментарии" в соцсетях. Вплоть до открытия уголовного дела.

Причем ответственность предполагается как за свои, так и за чужие сообщения под постами. Что подразумевается под термином "деструктивный комментарий", будут, видимо, уточнять в службе госбезопасности.