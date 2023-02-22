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В Латвии будут наказывать за деструктивные комментарии в соцсетях
Латвия уверенно идет по пути политических репрессий. МВД страны внесло в Сейм законопроект о наказании за "деструктивные комментарии" в соцсетях. Вплоть до открытия уголовного дела.
Причем ответственность предполагается как за свои, так и за чужие сообщения под постами. Что подразумевается под термином "деструктивный комментарий", будут, видимо, уточнять в службе госбезопасности.
Фото:pixabay.com
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