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В Латвии будут наказывать за деструктивные комментарии в соцсетях

Латвия уверенно идет по пути политических репрессий. МВД страны внесло в Сейм законопроект о наказании за "деструктивные комментарии" в соцсетях. Вплоть до открытия уголовного дела.

Причем ответственность предполагается как за свои, так и за чужие сообщения под постами. Что подразумевается под термином "деструктивный комментарий", будут, видимо, уточнять в службе госбезопасности.

Фото:pixabay.com

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