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В Латвии будут платить за доносы на мигрантов и контрабандистов
Сейм Латвии одобрил предложение ультраправых о выплате вознаграждения тем, кто информирует полицию о мигрантах-нелегалах. А также кто доносит на контрабандистов. За август и сентябрь попасть нелегально в Латвию пытались почти 1,5 тысячи беженцев. Для защиты от них латвийские власти планируют обустроить на границе заграждение из колючей проволоки. Денег на это, правда, не достает, и страны Балтии просят о финансировании из средств Евросоюза.
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