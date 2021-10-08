В Латвии будут платить за доносы на мигрантов и контрабандистов

Сейм Латвии одобрил предложение ультраправых о выплате вознаграждения тем, кто информирует полицию о мигрантах-нелегалах. А также кто доносит на контрабандистов. За август и сентябрь попасть нелегально в Латвию пытались почти 1,5 тысячи беженцев. Для защиты от них латвийские власти планируют обустроить на границе заграждение из колючей проволоки. Денег на это, правда, не достает, и страны Балтии просят о финансировании из средств Евросоюза.