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В Латвии бушует буря: повалены деревья, жителей призывают оставаться дома

Стихия пронеслась по латвийскому Даугавпилсу. Сильная буря повалила деревья, в некоторых домах выбиты стекла, повреждены автомобили, а улицы города залили проливные дожди. Было нарушено движение транспорта. В спасательную службу поступили десятки вызовов.

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