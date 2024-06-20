В Латвии бушует буря: повалены деревья, жителей призывают оставаться дома

Стихия пронеслась по латвийскому Даугавпилсу. Сильная буря повалила деревья, в некоторых домах выбиты стекла, повреждены автомобили, а улицы города залили проливные дожди. Было нарушено движение транспорта. В спасательную службу поступили десятки вызовов.