Оккупированная Прибалтика продолжает вкидывать сотни миллионов в бюджет НАТОи тут же пытается учить своих граждан, как экономить копейки. Например, в Латвии экономия дошла до ручки холодильника. Латышам уже дают советы, как часто можно открывать его, чтобы снизить потребление энергии.

Оказалось, что две трети респондентов открывают холодильник три раза в день без особых причин. Специалисты также советуют не ставить рядом с холодильником приборы, выделяющие тепло, например, плиты и духовки. Кроме того, продукты следует хранить на расстоянии от внутренних стенок, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.