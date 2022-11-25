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В Латвии экономия дошла до ручки холодильника
Оккупированная Прибалтика продолжает вкидывать сотни миллионов в бюджет НАТОи тут же пытается учить своих граждан, как экономить копейки. Например, в Латвии экономия дошла до ручки холодильника. Латышам уже дают советы, как часто можно открывать его, чтобы снизить потребление энергии.
Оказалось, что две трети респондентов открывают холодильник три раза в день без особых причин. Специалисты также советуют не ставить рядом с холодильником приборы, выделяющие тепло, например, плиты и духовки. Кроме того, продукты следует хранить на расстоянии от внутренних стенок, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Фото: pexels.com
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