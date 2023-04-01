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В Латвии готовятся к суду над журналистами: прокуратура разделила дело на 14 отдельных процессов
В Латвии готовятся к суду над группой из 14 журналистов. В вину им ставят сотрудничество с порталами "Спутник" и "Балтньюз", которые входят в состав агентства "Россия сегодня". Его возглавляет Дмитрий Киселев. Он под санкциями, что и стало поводом к задержаниям. Один из подозреваемых назвал происходящее "беспрецедентным по масштабам судилищем над журналистами". Впрочем во избежание ущерба для имиджа "демократической" страны прокуратура разделила дело на 14 отдельных процессов. Первые начнутся в течение двух недель.
В то же самое время, в той же самой стране госчиновники позволяют себе шутки не по чину. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в Twitter о том, что Украину принимают в ЕС. Осознав, насколько шутка зла и неуместна даже для 1 апреля, удалил пост, а также извинился. Но интернет все помнит. Запомнят и украинцы, для которых вопрос членства в Евросоюзе стал за год военного конфликта особенно болезненным.
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