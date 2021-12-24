В Латвии готовятся объявить энергетический кризис

Даугавпилс первым в Латвии планирует объявить энергетический кризис уже в ближайший понедельник! В городском самоуправлении отметили, что за последние три месяца было сделано все возможное, чтобы избежать краха в теплоснабжении, однако уже необходимо обращаться за госпомощью. Без этого городу уже в феврале грозит трехкратное повышение тарифов. Подобные кризисы ожидаются и во многих других городах. На мировых рынках стоимость газа выросла более чем в 10 раз за год, что привело к увеличению тарифов на тепло. Прогнозируется, что январь и февраль будут самыми трудными для латвийских самоуправлений. Спад цен на энергоресурсы ожидается в марте.