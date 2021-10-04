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В Латвии граждане просят сделать лечение для непривитых платным
На фоне всплеска заболеваемости в Латвии ужесточают коронавирусные ограничения - здесь фиксируют более 1 100 новых случаев в сутки. Около 10 тысяч граждан обратились к властям с петицией - они просят сделать лечение от коронавируса платным для тех, кто не был вакцинирован, не имея медотвода. Сейчас именно они составляют 97 % госпитализированных.
В Израиле свыше 1,5 млн граждан страны были привиты более полугода назад. Накануне они потеряли право на зеленые паспорта. Новые им выдадут, если они вакцинируются третьей дозой или подтвердят, что переболели коронавирусом и получили хотя бы еще один компонент препарата против коронавируса.
Беспорядки в Амстердаме из-за COVID-паспортов
В Амстердаме COVID-паспорта введены в действие с 25 сентября - документ обязателен при посещении ряда общественных мест. Недовольные новыми правилами вышли накануне на протест. Акция переросла в стычки с силами правопорядка.
Новые правила въезда в Новой Зеландии
В Новой Зеландии ужесточают правила въезда для туристов. С 1 ноября в страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев.
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