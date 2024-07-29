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В Латвии из-за мощного ливня свыше 150 тыс. жителей остались без света
Мощный циклон пришел в Беларусь из Латвии. Там ветер вырвал около 300 деревьев. Ливень затопил улицы. Свыше 150 тысяч жителей остались без света. Приостановлено движение поездов и автобусов, отменены или задерживаются авиарейсы.
Местные власти призывают не отправлять детей в детские сады, а всех жителей - избегать лесов и парков.
Метеорологи отмечают: нынешняя буря в Латвии может стать одной из самых сильных за всю историю наблюдений.
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