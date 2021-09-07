В Латвии мигранты устроили настоящий бунт

Мигранты устроили настоящий бунт в Латвии. Из-за выявленных случаев COVID-19 центр "Муцениеки" закрыт на карантин. Постояльцам выходить за пределы огражденной территории запрещено. Беженцам такое отношение не нравится.

В знак протеста нелегалы объявили голодовку и начали угрожать выбраться из лагеря силой. В "Муцениеки" прислали дополнительные силы полиции и спецназ.

Укрепить границы от наплыва мигрантов Латвии пока не удалось, а вот расшатать местный бюджет получилось. Бюро внутренней безопасности страны выявило кражу более 3 миллионов евро при выполнении строительных работ на границе. Ведомство призывает прокуратуру начать уголовное преследование в отношении сотрудников погранслужбы. Речь о специалисте по технадзору и представителе предприятия. Сотрудники решили нажиться на возведении ограждений на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах.

