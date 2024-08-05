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В Латвии могут ввести призыв для женщин
Не хотите рожать - идете служить. Глава Минобороны Латвии поддержал идею призыва женщин в армию. И это реальное будущее, несмотря на катастрофическую демографическую ситуацию. За годы псевдонезависимости страна уже потеряла треть населения. И каждый год численность сокращается примерно на 20 тыс. человек.
В 2023 годуРига вернула обязательную военную службу для мужчин в возрасте 18-27 лет. Минобороны Латвии рассчитывает пополнить ряды армии на тысячу человек в 2025 году, а в дальнейшем призывать по 4 тыс. каждый год. Но все эти планы рискуют разбиться о реальность. Служить в стране просто некому. Молодежь уезжает из Латвии в поисках лучшей жизни.
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