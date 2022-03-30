В Латвии могут запретить приближаться к памятникам советским воинам ближе чем на 200 метров

Волна атак на памятники советским воинам в Латвии может смениться введением запрета на приближение к ним. В комиссии по правам человека парламента страны одобрили к рассмотрению в окончательном чтении поправки, запрещающие проводить мероприятия на расстоянии ближе чем 200 метров от мемориалов. Об этом сообщают латвийские СМИ. Также будут увеличены штрафы за отступление от правил организации и проведения общественных мероприятий. Физическим лицам за нарушение заплатить придется до 400 евро, юридическим - до 3 200. Вот она - демократическая европейская реальность.