В Латвии могут запретить русские субтитры

Борьба с русским миром добралась и до кинотеатров. Как пишут латвийские СМИ, по многочисленным просьбам борцов с русским языком в публичном пространстве депутаты Сейма от нацобъединения внесли поправки в Закон о госязыке. Суть их в том, чтобы разрешить субтитры к фильмам исключительно на официальных языках Евросоюза, при этом в приоритете титры на латышском. Депутаты не скрывают: цель поправок - искоренить русский язык и из кинотеатров. "Параллельное титрование фильмов на латышском и русском языках было введено во время советской оккупации для удобства приезжих из Советского Союза. Подобная практика - не только не стимулирует освоение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия - это часть так называемого русского мира - говорится в аннотации к поправкам. Изменения закона могут быть рассмотрены в нулевом чтении уже на ближайшем заседании Сейма.



