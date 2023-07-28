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В Латвии на знание государственного языка проверяют даже тех, кто с трудом встает с постели

В Латвии - языковой террор. Местные СМИ в соцсетях публикуют видеоролики, где беспомощные старики из последних сил добираются до места проведения языковых экзаменов. Среди них - хронически больные, глухие, малоподвижные, а то и просто разбитые параличом люди.

От властей немногочисленные смелые журналисты требуют ответа: почему этим людям угрожают высылкой из страны, гражданами которой они являются? Зачем проверять на знание государственного языка тех, кто даже с постели встает с трудом.

Латвийские официальные структуры пытались поначалу представить эти сцены подвигом патриотизма: дескать, даже немощные спешат отдать гражданский долг и продемонстрировать свою любовь к латышскому языку. Версия с патриотизмом уже отброшена, а новую в Риге пока не придумали.

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