В Латвии на знание государственного языка проверяют даже тех, кто с трудом встает с постели

В Латвии - языковой террор. Местные СМИ в соцсетях публикуют видеоролики, где беспомощные старики из последних сил добираются до места проведения языковых экзаменов. Среди них - хронически больные, глухие, малоподвижные, а то и просто разбитые параличом люди.

От властей немногочисленные смелые журналисты требуют ответа: почему этим людям угрожают высылкой из страны, гражданами которой они являются? Зачем проверять на знание государственного языка тех, кто даже с постели встает с трудом.