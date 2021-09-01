В Латвии начат уголовный процесс против переводчика Государственной пограничной службы

Тем временем Латвия нашла, кого можно сделать козлом отпущения в вопросе миграции. Рига начала уголовный процесс против переводчика Государственной пограничной службы. Он якобы обеспечивал возможность мигрантам находиться на территории страны. В частности, речь идет о группах из четырех и девяти граждан Ирака, которым он помог нелегально устроиться в Латвии. Подозреваемый регулярно оказывал пограничникам услуги перевода в случаях, связанных с нелегальным пересечением границы. Но теперь переводчику светит лишение свободы сроком на 4 года.