В Латвии намерены отказаться от русского языка в школах

Правительство Латвии готовится рассмотреть запрет преподавания в школах русского языка как второго иностранного. Правда, обещают сделать это поэтапно, чтобы не спровоцировать кризис в системе образования, ведь учителям придется подыскивать новую работу, а школьникам - новые курсы.

В настоящий момент русский преподается в половине латвийских школ: в сфере услуг и торговли без него не обходятся, и несмотря на воинственные заявления в адрес России, прибалтийские республики продолжают кормиться с товарного транзита в страну-соседку.