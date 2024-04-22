3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Латвии намерены отказаться от русского языка в школах
Правительство Латвии готовится рассмотреть запрет преподавания в школах русского языка как второго иностранного. Правда, обещают сделать это поэтапно, чтобы не спровоцировать кризис в системе образования, ведь учителям придется подыскивать новую работу, а школьникам - новые курсы.
В настоящий момент русский преподается в половине латвийских школ: в сфере услуг и торговли без него не обходятся, и несмотря на воинственные заявления в адрес России, прибалтийские республики продолжают кормиться с товарного транзита в страну-соседку.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября