Флешмоб нацизма поддержали и в Латвии. Националисты пожаловались в службу госбезопасности из-за детского конкурса о героях Красной армии. Лидер Национального объединения Улдис Липскис потребовал проверить конкурс сочинений для школьников, в котором ученикам предлагалось написать о подвиге предков во время Великой Отечественной войны.

Националистам не понравилось, что дети с гордостью пишут о том, что Советская армия воевала за свою страну и ее свободу. "Мы призываем ответственные учреждения предотвратить любые антигосударственные инициативы, в том числе в Лиепае и в школьной среде города", - заявил в своем письме Липскис.