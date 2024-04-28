В Латвии не нашли замены белорусским лекарствам

Вопрос импортозамещения медикаментов изучили журналисты местного телеканала и выяснили, что несмотря на политику санкций, 10 % препаратов, ввозимых в Латвию из-за рубежа, закупаются в Беларуси и России.

В политическом поле прибалтийской республики звучали призывы запретить поставки данной продукции. Но Минздрав идею не поддержал, поскольку в Латвии нет нужных аналогов. А с западными компаниями, видимо, не сошлись в цене. Или же просто не видят резона отказываться от доступных и качественных лекарств.