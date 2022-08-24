Прибалтийская ненавистько всему советскому быстро трансформировалась в обычнуюрусофобию. В Латвии националисты создали петицию с требованием выслать всех русскоязычных. До этого дело вряд ли дойдет, однако президент страны заявил, что русскоязычные, не разделяющие курс официальной Риги, подлежат изоляции. Причем это не пустое обещание. Накануне за несогласие со сносом памятника воинам-освободителям были задержаны десятки недовольных. В той же Латвии собираются аннулировать виды на жительство гражданам России и Беларуси, даже если эти документы оплачены, а их владельцы располагают в стране недвижимостью. Все три страны Прибалтики являются активными сторонницами нового железного занавеса на границах с Россией: визы ее гражданам предлагают больше не выдавать.

Министр иностранных дел Литвы и вовсе выступил с предложением спрашивать у въезжающих:чей Крым? Не угадавшим правильный ответ будут аннулировать визы. До нынешнего уровня воинственности прибалты дозрели за несколько месяцев. В скором будущем, похоже, от них можно ждать новых гораздо более людоедских инициатив.