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В Латвии обеспокоены поведением украинских беженцев, а в Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам

Жители Латвии обеспокоены поведением украинских беженцев. По сообщениям латышей, украинцы устраивают в городе беспорядки: нападают на русскоговорящих прохожих и распыляют перцовые баллончики.

В Афинах осквернили памятник советским воинам

В Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Хулиганы желтой краской написали на памятнике "Азов" и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах уже осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

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