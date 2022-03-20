В Латвии обеспокоены поведением украинских беженцев, а в Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам

Жители Латвии обеспокоены поведением украинских беженцев. По сообщениям латышей, украинцы устраивают в городе беспорядки: нападают на русскоговорящих прохожих и распыляют перцовые баллончики.

В Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Хулиганы желтой краской написали на памятнике "Азов" и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах уже осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.