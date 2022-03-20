3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Латвии обеспокоены поведением украинских беженцев, а в Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам
Жители Латвии обеспокоены поведением украинских беженцев. По сообщениям латышей, украинцы устраивают в городе беспорядки: нападают на русскоговорящих прохожих и распыляют перцовые баллончики.
В Афинах осквернили памятник советским воинам
В Афинах неизвестные осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Хулиганы желтой краской написали на памятнике "Азов" и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах уже осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей