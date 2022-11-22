В Латвии осквернили братское захоронение, в Эстонии на памятнике советским солдатам заменили надпись

Война с памятниками продолжается в Прибалтике. В Латвии осквернили очередное братское захоронение советских воинов, сорвав надпись "Слава героям" на русском и латышском языках. Акт вандализма произошел в поселке Сесава. Подобные случаи глумления над памятью павших - результат откровенного попустительства со стороны латвийских властей, которые сами ведут борьбу с символами мемориального наследия. Накануне в латвийской Юрмале осквернили братское захоронение советских солдат на кладбище в Булдури.