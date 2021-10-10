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В Латвии острый дефицит лекарств - в списке отсутствующих в продаже медикаментов уже несколько сотен наименований
В Латвии острый дефицит лекарств: список отсутствующих в продаже медикаментов насчитывает уже несколько сотен наименований. Как рассказало агентство DELFI,зачастуюместным жителям приходится мчаться за лекарствами на другой конец страны в расчете успеть перехватить жизненно важный товар.Аналогичная ситуация в соседней Эстонии.
Власти Прибалтийских стран объясняют проблему общеевропейской ситуации с медикаментами: мол, из-за карантинных ограничений нарушилась логистика поставок, прервались торговые цепочки. Объяснения вряд ли послужат латышам и эстонцам утешением. Те, кто остро нуждается в лекарствах, как правило, самые уязвимые слои населения. Эти люди и без того страдают от кризиса больше других, а теперь вообще рискуют своими жизнями.
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