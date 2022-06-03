В Латвии отсидевшие за насилие смогут стать опекунами

Неожиданные поправки к Гражданскому кодексу принял Сейм Латвии. Теперь отсидевшие за насилие смогут стать приемными родителями, сообщают местные СМИ. Отмечается, для того, чтобы стать опекуном, теперь достаточно погасить или снять судимость. Авторы закона уверены, если у опекуна есть судимость за насилие, то "это не означает, что он опасен". Оценивать, есть ли угроза безопасности ребенка в связи с бывшей судимостью нового родителя, в индивидуальном порядке будет Сиротский суд.