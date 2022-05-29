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В Латвии переименовывают улицы

Отрекаться от наследия Победы и демонтировать историю продолжают в Латвии. Местные власти решили переименовать улицу 9 Мая в городе Талси. Теперь она носит название День восстановления независимости Латвии - сообщает Baltnews . Отмечается, что сейчас умы представителей власти заняты раздумьями о том, как переименовать улицу Пионерскую. В то же время в стране продолжает расти инфляция.

Накануне в Риге прошел митинг против сноса памятника Освободителям. Несмотря на угрозы со стороны муниципалитета и правоохранителей, жители столицы не побоялись продемонстрировать свое несогласие. Вместо марша возлагали к монументу цветы с черными лентами, поминая демократию в Латвии.

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