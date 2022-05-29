В Латвии переименовывают улицы

Отрекаться от наследия Победы и демонтировать историю продолжают в Латвии. Местные власти решили переименовать улицу 9 Мая в городе Талси. Теперь она носит название День восстановления независимости Латвии - сообщает Baltnews . Отмечается, что сейчас умы представителей власти заняты раздумьями о том, как переименовать улицу Пионерскую. В то же время в стране продолжает расти инфляция.