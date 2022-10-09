В Латвии подожгли машины украинских беженцев, досталось и хозяину отеля

Хваленое европейское гостеприимствообернулось для украинцев трагедией. В Латвии неизвестные подожгли машины беженцев и хозяина отеля, который их приютил, сообщает местный новостной портал. В гостевом доме "Вилла Роза" проживают десятки украинцев. Ночью люди заметили во дворе пламя и начали тушить автомобиль самостоятельно. По приезде полицейские и пожарные застали уже лишь сгоревшую машину. Они опросили свидетелей и уехали, отмечает издание. Спустя время инцидент повторился. Злоумышленники подожгли авто хозяина отеля, но его удалось вовремя потушить. Подозревается умышленный поджог, возбуждено уголовное дело.