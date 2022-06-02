В Латвии полиция зафиксировала 800 нарушений, которые заключались в "размещении символики, связанной с Россией"

В Латвии продолжают преследование несогласных с официальным курсом Риги. Полиция зафиксировала 800 нарушений закона, которые заключались в "размещении символики, связанной с Россией". Одно из преступлений состояло в том, что мужчина шел с триколором по Агенскалнсу. За это на него напал местный житель и силой отобрал флаг. Однако полицейские начали преследование не только хулигана, но и пострадавшего от его действий. Полиция также рассказала о 16 случаях, когда украинцы подверглись оскорблению или нападению. Впрочем, это касалось ситуации, где преступления совершали сами беженцы.