В Латвии предложили не признавать российские дипломы об образовании

Очередное подтверждение русофобии как образа жизни прибалтов: в сейме Латвии предложили не признавать российские дипломы.



Как поясняют депутаты-инициаторы, Москва целенаправленно проводит мероприятия по привлечению в свои вузы молодых людей из Латвии и других европейских стран. Выпускники возвращаются на родину, где якобы способствуют распространению российского влияния. По их словам, несколько граждан Латвии, задержанных Службой государственной безопасности в прошлом году, учились или продолжают учиться в России.