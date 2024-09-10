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В Латвии предложили не признавать российские дипломы об образовании

Очередное подтверждение русофобии как образа жизни прибалтов: в сейме Латвии предложили не признавать российские дипломы.

Как поясняют депутаты-инициаторы, Москва целенаправленно проводит мероприятия по привлечению в свои вузы молодых людей из Латвии и других европейских стран. Выпускники возвращаются на родину, где якобы способствуют распространению российского влияния. По их словам, несколько граждан Латвии, задержанных Службой государственной безопасности в прошлом году, учились или продолжают учиться в России.

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