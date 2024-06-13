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В Латвии предложили отказаться от "Евровидения"

Удивительно, но факт. В Латвии предложили отказаться от "Евровидения". Депутаты сейма настаивают, что большинство латвийцев недовольно качеством конкурса и уродливой пропагандой, которую в последнее время показывают со сцены. Сами же латвийцы в конце мая подписались под петицией, чтобы деньги, которые направляют на участие в "Евровидении" (а это 360 тыс. евро), шли на поддержку спорта в стране.

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