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В Латвии растет число инвалидов

В Латвии в арифметической прогрессии растет число инвалидов. В Государственной врачебно-трудовой экспертной комиссии сообщили, что только в Риге получают примерно две сотни заявлений в день.

Впрочем, секрет повышенной активности соискателей "статуса инвалида" прост - это связано с различными льготами. На данный момент степень инвалидности имеет порядка 200 тыс. латвийских граждан. А это каждый девятый житель страны.

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