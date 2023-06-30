В Латвии разразился коррупционный скандал

Коррупционный скандал в Латвии грозит обернуться политическим кризисом. Ведущая партия правительственной коалиции "Новое единство" оказалась причастна к хищению 7 млн долларов и сейчас всячески препятствует расследованию, то и дело обвиняя своих оппонентов. Партии-союзницы грозят выйти из коалиции, если история с воровством не получит правовой оценки. А поскольку премьер-министр страны представляет как раз "Новое единство" - правительственный кризис неизбежен, если, конечно, коррупционеров не посадят. Но это в демократической Латвии случается редко. Крайне редко.