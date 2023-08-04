В Латвии российский флаг ВМФ теперь запрещенная символика

Латвийская полиция против голубых беретов. Полиция возбудила дело об административном правонарушении. Инцидент произошел в городе Виляны. Трое мужчин праздновали день ВДВ в головных уборах, похожих на российские десантные береты, и несли в руках флаг ВМФ России.

В Прибалтике последовательно рвут связи со всем, что связано с общим с Россией прошлым. В Нарве стали менять адресные таблички. Тут решили переименовать пять улиц, названия которых считаются неподходящими для Эстонии из-за связи с советской эпохой. Расходы составят от 8 до 9 тысяч евро, но для таких мероприятий денег в истощенной инфляцией республике не жалеют.