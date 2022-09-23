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В Латвии снесен очередной советский памятник воинам-освободителям

В Латвии между дорогами Даугавпилс и Резекне снесли очередной памятник советским воинам-освободителям. Он был установлен в честь погибших в 1944 году Героев Советского Союза Константина Орловского и Ивана Мороза. В том же Резекне готовят к сносу и памятник советскому воину, который в народе называют "Алешей".

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