В Латвии снесен очередной советский памятник воинам-освободителям

В Латвии между дорогами Даугавпилс и Резекне снесли очередной памятник советским воинам-освободителям. Он был установлен в честь погибших в 1944 году Героев Советского Союза Константина Орловского и Ивана Мороза. В том же Резекне готовят к сносу и памятник советскому воину, который в народе называют "Алешей".