Власти Латвии начали снос памятника советским воинам в Екабпилсе. По периметру кладбища выставлены полицейские кордоны с приказом пресекать любые протесты. Сам монумент уничтожат, а прах артиллеристов эксгумируют, а затем перезахоронят. Эти действия являются нарушением латвийско-российских межгосударственных соглашений, а также ряда иных обязательств прибалтийской страны: снос надгробных воинских памятников противоречит международному праву.

Тем не менее, в последние месяцы официальная Рига объявила войну советскому мемориальному наследию. Противников сноса подвергают арестам и полицейскому преследованию. Так, в столичной тюрьме содержат молодого человека, которого обвиняют в оправдании геноцида на основании, что он вышел к рижскому памятнику солдатам-освободителям 9 Мая. Ультранационалистам и вандалам власти Латвии, напротив, создают условия для свободного выражения мнений.

