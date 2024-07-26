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В Латвии собирают подписи за размещение ядерного оружия на территории страны

На портале общественных инициатив Латвии начат сбор подписей за размещение ядерного оружия на территории страны. Цель петиции - принудить власти к проведению переговоров с союзниками по НАТО и добиться тем самым размещения американского оружия массового поражения в Латвии. Задачей особой важности в документе также названа поддержка Польши в ее аналогичных стремлениях.

Напомним, Варшава еще год назад заявила о желании заполучить ядерное оружие.

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