В Латвии собирают подписи за размещение ядерного оружия на территории страны

На портале общественных инициатив Латвии начат сбор подписей за размещение ядерного оружия на территории страны. Цель петиции - принудить власти к проведению переговоров с союзниками по НАТО и добиться тем самым размещения американского оружия массового поражения в Латвии. Задачей особой важности в документе также названа поддержка Польши в ее аналогичных стремлениях.