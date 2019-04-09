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В Латвии советскую военную форму приравняли к нацистской


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Закону осталось пройти только формальное чтение

Это значит, что уже на 9 Мая, в День Победы в Латвии, ветераны Великой Отечественной в последний раз смогут прийти в своих памятных кителях, с гордостью надев ордена.


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