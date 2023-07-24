В Латвии стартовали очередные учения НАТО

Сегодня в Латвии начались очередные учения НАТО (под названием "Кузница титанов") - будут они до 28 июля. Участие примут военные контингенты численностью в 1 200 человек. В этом году в Европе проведено рекордное количество учений альянса, рекордным оказался и масштаб. В одних только авиационных - AirDefender - было задействовано 240 самолетов - такую армаду не поднимали в воздух с момента окончания холодной войны. Нынешняя "Кузница титанов" размахом, конечно, не сопоставима, но у нее и другая роль. Бесконечные учения должны приучить Россию и Беларусь к тому, что на их границе расположены армейские подразделения, которые могут быть приведены в боевую готовность за считанные часы.