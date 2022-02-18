В Латвии стартовали военные учения под командованием США

Крупные военные учения НАТО под командованием США стартовали в Латвии. В стране уже разместилась сотня военнослужащих из Италии. На протяжении дня прибудут еще 400 солдат из США, 100 единиц боевой техники и 22 вертолета. Продлятся маневры "Удар сабли" до 23 марта. Помимо этого, с 28 февраля по 11 марта в Латвии состоятся международные военные маневры "Хрустальная стрела". Ожидается, что всего в учениях примут участие около 2800 солдат из Латвии, США, Канады, Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.