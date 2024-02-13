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В Латвии стремительно сокращается население

В Латвии бьют тревогу из-за продолжающегося сокращения численности населения. У страны абсолютный рекорд на планете по убыли населения, сообщают местные СМИ. Больше всего жителей в республике насчитывалось в 1990-м году - еще в советский период. И с той поры стало почти на миллион меньше: сейчас осталось - чуть более 1 млн 800 тыс. человек.

У нас закрылись 400 школ, пропали с карты 500 маленьких населенных пунктов, уехало почти полмиллиона человек. Даже во время войны такого вреда нельзя нанести.
Вилис Криштопанс, премьер-министр Латвии (1998-1999 гг.)

Вместо решения демографического кризиса латвийское правительство все чаще говорит о "привлечении рабочей силы из третьих стран". Аналогичную точку зрения пропагандируют экономические и финансовые эксперты на телевидении и в соцсетях. Причем, если официальные власти убеждают сограждан в целесообразности "ограниченной" миграции, то экспертное сообщество уже готовит их к допуску в страну миллиона иностранцев.

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