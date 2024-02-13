В Латвии стремительно сокращается население

В Латвии бьют тревогу из-за продолжающегося сокращения численности населения. У страны абсолютный рекорд на планете по убыли населения, сообщают местные СМИ. Больше всего жителей в республике насчитывалось в 1990-м году - еще в советский период. И с той поры стало почти на миллион меньше: сейчас осталось - чуть более 1 млн 800 тыс. человек.