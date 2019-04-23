В Латвии суд признал законной реформу о переводе русских школ на латышский язык обучения

Конституционный суд Латвии признал законной реформу о переводе русских школ на латышский язык обучения. Соответствующее решение окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента объявления. Переход на единый язык образования должен завершиться к 1 сентября 2021 года. При этом стоит отметить: сегодня 40 % населения Латвии говорит именно на русском.



