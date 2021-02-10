В Латвии судят блогера за помощь Донбассу

А вот так поступают власти Латвии с теми, чью позицию не хотят слышать. В Риге собираются судить публициста и блогера Сергея Васильева за сбор и отправку гуманитарной помощи в Донбасс. Блогеру, известному под псевдонимом Сева Рига, приписывают статью "Финансирование терроризма".