В Латвии цветы победителям пустили под трактор

Латвийские власти тракторами убрали все цветы, принесенные жителями Риги к памятнику Освободителю города. Еще в преддверии Дня Победы правительство установило несколько заборов вокруг монумента с флагами Латвии и Украины, убрало остановку общественного транспорта у парка с ним, но это не помогло. Несмотря на все препятствия, люди почтили память погибших солдат. Цветы у горожан брали специальные сотрудники и сами укладывали их на асфальт. Потом просто пустили их под трактор.