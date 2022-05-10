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В Латвии цветы победителям пустили под трактор
Латвийские власти тракторами убрали все цветы, принесенные жителями Риги к памятнику Освободителю города. Еще в преддверии Дня Победы правительство установило несколько заборов вокруг монумента с флагами Латвии и Украины, убрало остановку общественного транспорта у парка с ним, но это не помогло. Несмотря на все препятствия, люди почтили память погибших солдат. Цветы у горожан брали специальные сотрудники и сами укладывали их на асфальт. Потом просто пустили их под трактор.
В Латвии женщину задержали за портрет воевавшего деда
Одну из женщин, которая принесла цветы и портрет своего деда, защищавшего Ригу, и вовсе задержали. Видео попало в Сеть.
Поводом для конфликта послужила "запрещенная символика": на портрете ее деда изображены георгиевская ленточка и орден Победы. Женщина отказалась убирать портрет, и ее отвезли в полицию.
Жители Риги: на все цветы бульдозеров не хватит
Но тракторы жителей Риги не остановили - они вновь несут цветы павшим воинам. В мэрии попытались оправдать скандальное решение тем, что оно было принято согласно разработанному Госполицией плану. Действия коммунальщиков местный мэр оценил как "профессиональные и соответствующие обстоятельствам".
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