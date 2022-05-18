В Латвии украинские беженцы могут остаться без жилья и средств к существованию

Украинские беженцы в Латвии вскоре могут остаться без крыши над головой. В этом месяце истекает трехмесячный срок их пребывания в стране, когда они могут рассчитывать на финансовую поддержку местных самоуправлений. Правительство республики должно определить объем дальнейшей помощи приезжим. Местные власти отмечают, что украинцев размещали довольно хаотично, и многие из-за этого будут вынуждены искать убежище в приютах. Трудоустроиться смогли лишь немногие. Да и те, кто работают, не всегда могут оплачивать аренду. Кроме того, опасная ситуация и для сотен украинских детей, прибывших в Латвию без родителей. Если не будут приняты соответствующие социальные решения, эти дети могут стать беспризорниками.