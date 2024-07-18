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В Латвии уничтожили еще один советский памятник

В Латвии уничтожили очередной советский памятник. Речь о монументе в память о героях-партизанах в Лудзенском районе республики. На очереди еще один - в городе Зилупе, там обелиск установлен на месте захоронения павших советских воинов.

По действующему законодательству, подобные памятники сносить нельзя. Но символы на монументе не дают покоя местным властям, которые выступили с инициативой изменить закон.

Вопрос о возможности совершения подобных актов вандализма рассматривается в комиссии сейма по образованию, культуре и науке.

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