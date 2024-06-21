В Латвии ущемляют права русскоязычных

Наступление на русскоязычное население в Латвии: сейм проголосовал за ревизию видов на жительство, которые выданы до 2003 года. Обладателям документа придется проходить ужесточенную бюрократическую процедуру - сдавать языковые экзамены, убеждать в лояльности латвийскому государству, собирать документы, которые доказывают право проживания в стране. Речь о нескольких тысячах человек, большинство из них русскоязычные и при этом люди пожилые. Латвийские власти не забывают даже о мелочах: русский язык запретили в банкоматах.