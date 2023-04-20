В Латвии утвердили закон о запрете празднования Дня Победы

Сейм Латвии большинством голосов утвердил новый закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Он запрещает проводить в этот день любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Ранее ожидалось, что Сейм законодательно объявит 9 мая днем памяти жертв украинского конфликта. Парламентская комиссия по правам человека и общественным делам вместо этого внесла альтернативный законопроект, запретивший публичные мероприятия в данную дату. Депутаты приняли его в двух чтениях в срочном порядке.

Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы - годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.