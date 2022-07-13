В Латвии вандалы оторвали надпись с памятного камня - такова плата за мирное небо над головой?

Очередной акт вандализма зафиксирован в Латвии. С памятного камня неизвестные оторвали надпись. Отмечается, что памятник советским солдатам находится на месте, где воины 8-й гвардейской механизированной бригады форсировали реку Тервете. Вот она, плата за мирное небо над головой по-латвийски.