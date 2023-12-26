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В Латвии вскрывают почтовые отправления в Россию и Беларусь
В Латвии начали вскрывать письма и посылки, отправляемые в Россию и Беларусь. Возмутились даже местные СМИ, подчеркивая, что 96-я статья Конституции гарантирует неприкосновенность частной переписки.
Досмотр ограничен даже в тюрьмах, не говоря уже о письмах людей на свободе. В ответ представители латвийской почты заявили, что так действуют из-за санкций, введенных со стороны Европейского союза. В почтовых отправлениях якобы ищут деньги, банковские карты, чипы и SIM-карты.
Ранее немецкие правозащитники раскритиковали санкции на новогодние посылки из России. По их словам, отдельные таможни "с особым рвением" конфискуют личные вещи, предназначенные в качестве подарков, включая даже варежки и носки.
Фото: pexels.com
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